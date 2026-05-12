Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» обновил программу и стиль

Фестиваль «Красное Яблоко» добавил новые номинации
Пресс-служба фестиваля «Красное яблоко» (Red Apple)

В России стартовал прием заявок на Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко». В 36-м сезоне фестиваля участников ожидают обновленная программа и дополнительные номинации, сообщили организаторы.

Уточняется, что расширены номинации в блоках «Креатив», «Маркетинг» и «Медиа», что отвечает на изменения в индустрии и актуальные запросы рынка. В «Креативе» усилены направления видео, маркетинга, наружной рекламы, дизайна и стратегии. В блоке «Маркетинг» акцент смещен в сторону диджитал, работы с данными и новые форматы взаимодействия с аудиторией.

Блок «Медиа» расширен за счет категорий, связанных с новыми форматами коммуникации, инфлюенс-маркетингом и использованием искусственного интеллекта.
Кроме того, у фестиваля появились новые амбассадоры, также усилена система рейтинговых баллов — участники смогут получить до 9 баллов в рейтингах рекламного рынка АКАР.

Также фестиваль комплексно обновил фирменный стиль. Ключевым образом стал красный круг — как точка притяжения идей.

Трансформации затронули и принцип оценки работ. Для жюри важны не столько форма, мастерство исполнения и оригинальность идеи, сколько ее влияние на аудиторию, рынок и профессиональную среду.

Прием заявок продлится до 31 августа 2026 года.

Фестиваль включает конкурсную часть и деловую программу, которая пройдет 12 ноября и объединит дискуссии, презентации кейсов и экспертные сессии с участием представителей международных и локальных рынков.

День контента и креатива под эгидой фестиваля и торжественная церемония награждения победителей пройдут в рамках НРФ в кинотеатре «КАРО Октябрь» 12 ноября.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиахолдинг Rambler&Co.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!