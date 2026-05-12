Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» обновил программу и стиль

В России стартовал прием заявок на Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко». В 36-м сезоне фестиваля участников ожидают обновленная программа и дополнительные номинации, сообщили организаторы.

Уточняется, что расширены номинации в блоках «Креатив», «Маркетинг» и «Медиа», что отвечает на изменения в индустрии и актуальные запросы рынка. В «Креативе» усилены направления видео, маркетинга, наружной рекламы, дизайна и стратегии. В блоке «Маркетинг» акцент смещен в сторону диджитал, работы с данными и новые форматы взаимодействия с аудиторией.

Блок «Медиа» расширен за счет категорий, связанных с новыми форматами коммуникации, инфлюенс-маркетингом и использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, у фестиваля появились новые амбассадоры, также усилена система рейтинговых баллов — участники смогут получить до 9 баллов в рейтингах рекламного рынка АКАР.

Также фестиваль комплексно обновил фирменный стиль. Ключевым образом стал красный круг — как точка притяжения идей.

Трансформации затронули и принцип оценки работ. Для жюри важны не столько форма, мастерство исполнения и оригинальность идеи, сколько ее влияние на аудиторию, рынок и профессиональную среду.

Прием заявок продлится до 31 августа 2026 года.

Фестиваль включает конкурсную часть и деловую программу, которая пройдет 12 ноября и объединит дискуссии, презентации кейсов и экспертные сессии с участием представителей международных и локальных рынков.

День контента и креатива под эгидой фестиваля и торжественная церемония награждения победителей пройдут в рамках НРФ в кинотеатре «КАРО Октябрь» 12 ноября.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиахолдинг Rambler&Co.