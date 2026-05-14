Балерина судится с айтишницей за квартиру в Петербурге: «Я была обобрана»

В Санкт-Петербурге балерина Габриэла Комлева судится с айтишницей Светланой Пичуговой за квартиру. Об этом сообщила «Фонтанка».

Пострадавшими считают себя обе стороны: Пичугова для покупки квартиры, ранее принадлежавшей Комлевой, продала жилье в Буграх, а народная артистка СССР Комлева передала мошенникам по меньшей мере 9 миллионов 100 тысяч рублей. В суде она заявляла, что продала квартиру под влиянием существенного заблуждения.

«Квартира была у меня захвачена мошенническим способом. И я была обобрана абсолютно дочиста, все средства», — говорит балетмейстер Комлева.

Артистка добавила, что ей не в чем оправдываться. Пичугова, в свою очередь, ссылается на судебный иск от балетмейстера, в котором не сказано о возврате денег за квартиру.

«Когда судья дважды предлагала разместить на депозите суда реституционный платеж, этого сделано не было. На предварительные, мировые соглашения никто не выходил» — заявила Пичугова.

Риэлтор Надежда Медведева пояснила, что Комлева через суд пытается истребовать в том числе стоимость оплаченной ей пошлины и желает претендовать на компенсацию морального вреда.

