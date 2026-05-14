Телеведущую спасли от передозировки успокоительными в Москве

Ведущую программы «ДНК», актрису Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 42-летняя Казючиц посещала токсиколога и интересовалась рисками при повышении дозы препаратов. После этого она употребила седативный препарат, а затем в ее квартиру на Малой Грузинской улице приехали врачи «скорой помощи».

Канал утверждает, что актрисе промыли желудок и оставили наедине со специалистом. Журналистам случившееся с ней Казючий не комментировала.

Актриса играла в проектах «Сыщики-5», «На безымянной высоте» и «В августе 44-го...», снималась с Маратом Башаровым в триллере Александра Стриженова «Юленька».

В декабре 2023 года Казючиц «искупила» вину за критику СВО переводом в 10 тысяч рублей

