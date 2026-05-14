Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Телеведущую спасли от передозировки успокоительными в Москве

Актрисе Казючиц промыли желудок после приема успокоительных
Ira Stepanyuk/Wikimedia

Ведущую программы «ДНК», актрису Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 42-летняя Казючиц посещала токсиколога и интересовалась рисками при повышении дозы препаратов. После этого она употребила седативный препарат, а затем в ее квартиру на Малой Грузинской улице приехали врачи «скорой помощи».

Канал утверждает, что актрисе промыли желудок и оставили наедине со специалистом. Журналистам случившееся с ней Казючий не комментировала.

Актриса играла в проектах «Сыщики-5», «На безымянной высоте» и «В августе 44-го...», снималась с Маратом Башаровым в триллере Александра Стриженова «Юленька».

В декабре 2023 года Казючиц «искупила» вину за критику СВО переводом в 10 тысяч рублей

Ранее на Ольгу Орлову напали голодные голуби.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!