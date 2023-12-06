Актриса Казючиц «искупила» вину за критику СВО переводом в 10 тысяч рублей

Продюсер и актер Андрей Карпов в разговоре с kp.ru рассказал, как его коллега Анна Казючиц решила искупить вину за свою позицию по СВО переводом в 10 тысяч рублей.

Все началось с того, что актеры и продюсер антрепризного спектакля «Вот и свела судьба нас» пожаловались на хамское отношение Казючиц к коллегам. Они также отметили, что актриса не раз критиковала СВО. Из проекта артистку уволили, после чего ее помощники связались с Карповым, чтобы он дал Казючиц возможность искупить вину.

«Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится. Как-то нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. В итоге мы дали Анне шанс реабилитироваться», — отметил Карпов.

По словам продюсера, артистка согласилась на такой компромисс и перевела 10 тысяч рублей на карту жене одного из российских солдат. Карпов уточнил, что перевод был совершен неофициально, поэтому он не до конца уверен, пойдут ли эти деньги в помощь российскому бойцу.

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.