«Дни Сакамото» покажут в России

Премьера экшен-комедии «Дни Сакамото» состоится в российских кинотеатрах 16 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в кинопрокатной компании Уорлд Пикчерз.

Главный герой Таро Сакамото — бывший киллер, решивший уйти на пенсию, обзавестись семьей...и растолстеть. Однако криминальное прошлое не отпускает его, а лишний вес неожиданно становится стратегическим преимуществом в схватках с врагами.

Дистрибьютор отмечает, что фильм успешно балансирует на грани абсурда и захватывающего боевика. Сценаристы намеренно добавляют в кадр элементы странного юмора и гиперболизированных боевых сцен, где обыденность мирной жизни и жестокость криминального мира перекликаются, но не пытаются быть серьезными.

Режиссером проекта выступил Юити Фукуда, известный по работе над популярным аниме «Гинтама». В каст вошли: участник популярной группы Snow Man Рэн Мэгуро, звезда японских сериалов Фумия Такахаси и поп-певица Ая Уэто.

Мировая премьера картины состоялась 29 апреля 2026 года в Японии, где лента собрала свыше 2,5 млн долларов в первый день проката. «Дни Сакамото» — экранизация популярной одноименной манги, которая дебютировала в ноябре 2020 года.

