JMSN даст два концерта в России

Американский исполнитель JMSN выступит в Москве и Санкт-Петербурге
Американский исполнитель JMSN (Джеймсон) даст два концерта в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил организатор выступления — агентство Force Events Agency.

Концерты состоятся в клубах Base — 1 октября в Москве, а 2 октября — в Санкт-Петербурге.

Звезда стильного альтернативного R&B стал за 10 с лишним лет карьеры одним из самых востребованных исполнителей и продюсеров в музыкальной индустрии, напоминают организаторы.

«JMSN построил репутацию хитмейкера с незабываемыми живыми выступлениями, узнаваемым звучанием, самобытным авторским визуалом и стабильной карьерой. JMSN — настоящий лидер DIY-движения и борец за права инди-артистов в индустрии вопреки всем обстоятельствам», — рассказывают в агентстве.

Автор помогал писать хиты Кендрику Ламару, Mac Miller, Фредди Гиббзу, J. Cole, The Game, Tyga, Ab-Soul, Kaytranada, Sada Baby, Sango, Ta-ku.

В поддержку последнего из восьми студийных альбомов артиста «Soft Spot» прошел мировой тур длиной 100 концертов в поддержку релиза, вошедшие в пластинку «Soft Spot», «Love Me» и «Cherry Pop» стали хитами. Новый релиз JMSN «it's only about u if you think it is…» доступен на всех площадках.

