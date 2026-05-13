«Чиж & Co» споет главные хиты на праздничном концерте

Группа «Чиж & Co» выступит в клубе «Космонавт»
Группа «Чиж & Co» споет главные хиты 17 мая на праздничном концерте в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.

Недавно автору песен и бессменному лидеру группы Сергею Чигракову по прозвищу «Чиж» исполнилось 65 лет, и в честь этого праздника коллектив подарит слушателям любимые песни и главные хиты: «Полонез», «Фантом», «Вечная молодость и другие»

«Бессменный лидер команды Сергей Чиграков, как никто другой, умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов», — рассказывают организаторы.

Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, но музыканты продолжают жить насыщенной творческой жизнью, собирая полные залы.

«17 мая «ЧИЖи» зарядят своей музыкой весенний Питер и устроят поклонникам настоящий праздник. Обратный отсчет пошел», — анонсируют юбилейный концерт в клубе.

