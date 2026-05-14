Ники Минаж о поддержке Дональда Трампа: «Приняла на себя удар»

Рэперша Никки Минаж рассказала о поддержке президента США Дональда Трампа. Своими политическими убеждениями американская звезда тринидадского происхождения поделилась в беседе с Time.

По словам Минаж, она всегда поддерживала Трампа, но не решалась публично высказаться о своей позиции. Она также заявила, что артистам в музыкальной индустрии США навязывали симпатию к представителям демократической, а не республиканской партии.

«Многие знаменитости думают так же, но молчат об этом. Иногда нужен всего один смелый человек, который примет удар на себя», — сказала рэперша, имея в виду себя.

Она также выразила надежду, что другие поддерживающие республиканцев звезды услышат ее и перестанут бояться говорить о своих взглядах открыто.

В январе стало известно, что Ники Минаж получит паспорт США после получения «золотой карты» от президента страны Дональда Трампа.

