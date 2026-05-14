Юморист Михаил Шац признался, что не считает отъезд из России эмиграцией

Юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал, что не считает свой отъезд из России эмиграцией. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для проекта Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Ведущая поинтересовалась у артиста, как эмиграция повлияла на его карьеру.

«Для нас, израильтян, это не эмиграция, а репатриация», — отметил комик.

По словам Шаца, свой переезд в Израиль он воспринимает как возвращение на историческую родину.

Также во время интервью юморист вспомнил, как украинский лидер Владимир Зеленский подарил ему складной велосипед. Артист сообщил, что последний раз виделся с Зеленским в 2015 году в Киеве. Они встречались на съемках юмористического проекта студии «Квартал 95», тогда Шац заявил о своей детской травме — в прошлом родители не купили ему складной велосипед «Кама» за 68 рублей. Узнав об этом, Зеленский сделал комику подарок. Тот сразу же проехал на велосипеде два круга по сцене дома культуры, где проходили съемки. Как рассказал Шац, полученное от Зеленского транспортное средство осталось на Украине.

Ранее Шац заявил, что почти перестал скучать по России.