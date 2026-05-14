На Камчатке заплатят за «Смешариков»

На Камчатке суд взыскал 110 тыс. рублей за незаконное использование «Смешариков»
Арбитражный суд Камчатского края обязал предпринимателя и мебельную компанию выплатить более 110 тыс. рублей за использование на сайте персонажей «Смешариков» без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам иска, на сайте продавца покупателям предлагалась детская мебель, на которой были изображены персонажи мультсериала «Ссмешарики»: Крош, Ежик, Кар-Карыч и Совунья. При этом разрешения от правообладателей — ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» --предприниматели не получали.

Суд установил, что администратором домена является индивидуальный предприниматель, а владельцем сайта — компания, поэтому они несут одинаковую ответственность. Стороны ответчика пытались доказать, что размещение изображений не является публичной офертой и товар не изготавливался в реальности, однако суд эти доводы отклонил, и назначил за каждое из четырех изображений и товарных знаков минимальную компенсацию в 10 тыс. рублей, что в общей сумме составило 80 тыс. рублей.

С учетом судебных издержек и государственной пошлины окончательная сумма взыскания составила около 110 тысяч рублей, добавили в пресс-службе суда.

В начале апреля Роспатент признал недействительной правовую охрану товарного знака с изображением Медвежонка из легендарного мультфильма «Ежик в тумане», который был зарегистрирован на «Фонд Юрия Норштейна».

Ранее популярного российского артиста обвинили в плагиате в США.

 
