Техас обвиняет Netflix в тайной слежке за зрителями

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает Time.

Чиновник, который также баллотируется в Сенат США, обвинил сервис в сборе данных пользователей — в том числе детей — без их ведома и согласия. В иске, поданном 11 мая, говорится: «Когда вы смотрите Netflix, он следит за вами».

В документе утверждается, что платформа использует так называемые «темные паттерны» — манипулятивные интерфейсы, например функцию автовоспроизведения. Это, по мнению обвинения, заставляет пользователей дольше оставаться у экрана и позволяет собирать максимум данных.

Пакстон требует от Netflix временного судебного запрета на сбор, передачу, продажу и использование данных жителей Техаса, а также удаления всех уже собранных данных. Генпрокурор хочет добиться выплаты до $10 тыс. за каждое нарушение.

«При всем уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пакстону, этот иск не имеет оснований и основан на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и соблюдает законы о защите данных и конфиденциальности во всех странах, где мы работаем», — ответили на обвинения представители компании.

