Борисова — о травме дочери из-за романа с абьюзером: «Не выходила на связь два месяца»

danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина пропала из публичного поля, поскольку восстанавливалась после травматичных отношений. Ее слова передает Popcake.

СМИ напоминает, что зимой Полина Аксенова долго не выходила на связь, а в социальных сетях отображалась отметка «заходила два месяца назад». Это породило слухи о том, что девушка находится в больнице на длительном лечении.

В интервью Popcake Борисова опровергла эти сообщения. Она пояснила, что в тот период Полина находилась на домашнем обучении. При этом телеведущая подтвердила, что дочь действительно провела пять дней в больнице из-за последствий сильного стресса.

По словам знаменитости, Полина самостоятельно приняла решение изолироваться от общества. Это было ее способом справиться с болезненным разрывом с человеком, который, по словам телеведущей, применял к ней физическое насилие.

«Она не выходила два месяца на связь. Но это было целиком по ее инициативе, потому что она пережила довольно неприятные отношения, разрыв с молодым человеком. Расставание было нехорошим. Полина приходила в себя», — поделилась она.

В начале апреля экс-возлюбленный Аксеновой Артур Якобсон заявлял, что Борисова-младшая продолжает лечение ПРЛ в клинике с февраля 2026 года. Он утверждал, что девушка «пропала» из соцсетей, так как на не имеет доступа к телефону.

Ранее Дана Борисова сообщила о пополнении в семье.

 
