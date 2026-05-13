Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Петросян закодировал Киркорова

Певец Киркоров сообщил, что Петросян закодировал его от курения
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров рассказал на вечеринке по случаю 59-летия, что юморист Евгений Петросян закодировал его во второй раз. Его слова передает kp.ru.

«Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения», — поделился артист.

Петросян отметил, что в первый раз у него получилось «по-дилетантски», так как в итоге Киркоров вернулся к вредной привычке. Певец уточнил, что у него усугубилась зависимость от курения после кончины его отца Бедроса. Тогда Петросян впервые его закодировал.

«Но потом я снова сорвался. Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой. Сегодня, когда дети меня поздравляли с днем рождения, я хотел на торте, как это сейчас модно у блогеров, поменять цифры. Потом думаю: «Ой, это слишком». Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95!» — рассказал исполнитель.

Петросян отметил, что знает Киркорова с пеленок. Он вспомнил, как встречал мать артиста из роддома. Юмористу не верится, что в следующем году певцу будет 60 лет.

«Когда я отмечал 60-летие, знаешь, как я его назвал? «Молодость старости»! А у тебя и вовсе это «детство старости», потому что ты в замечательной форме», — обратился к Киркорову комик.

Ранее Киркоров перечислил помогавших ему женщин.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!