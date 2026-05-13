Петросян закодировал Киркорова

Певец Филипп Киркоров рассказал на вечеринке по случаю 59-летия, что юморист Евгений Петросян закодировал его во второй раз. Его слова передает kp.ru.

«Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения», — поделился артист.

Петросян отметил, что в первый раз у него получилось «по-дилетантски», так как в итоге Киркоров вернулся к вредной привычке. Певец уточнил, что у него усугубилась зависимость от курения после кончины его отца Бедроса. Тогда Петросян впервые его закодировал.

«Но потом я снова сорвался. Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой. Сегодня, когда дети меня поздравляли с днем рождения, я хотел на торте, как это сейчас модно у блогеров, поменять цифры. Потом думаю: «Ой, это слишком». Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95!» — рассказал исполнитель.

Петросян отметил, что знает Киркорова с пеленок. Он вспомнил, как встречал мать артиста из роддома. Юмористу не верится, что в следующем году певцу будет 60 лет.

«Когда я отмечал 60-летие, знаешь, как я его назвал? «Молодость старости»! А у тебя и вовсе это «детство старости», потому что ты в замечательной форме», — обратился к Киркорову комик.

