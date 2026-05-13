Пригожин об угрозе банкротства сына Валерии: «Никто не посвящает»

Продюсер Пригожин заявил, что не поднимал тему банкротства с сыном Валерии
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с teleprogramma.org, что не знает финансового положения своего пасынка — сына певицы Валерии Арсения Шульгина.

Пригожин объяснил, что он и его жена стараются не лезть в личные проблемы взрослых детей, если они не просят помощи. Поэтому тему банкротства продюсер не поднимал с пасынком.

«У всех свои семьи, все заняты своими делами. Никто не посвящает, кто чем занимается. Мы на связи, но по другим вопросам, не по делам. Дети, внуки, здоровье. Мы в их дела не лезем», — уточнил шоумен.

Пригожин позже уточнил изданию, что Шульгин не подавал на банкротство самостоятельно.

«Сейчас заявление кредитора только рассматривается судом, поэтому никакой «сенсации» в этом нет, а процессуальные детали мы не комментируем», — рассказал продюсер.

11 мая издание РИА Новости сообщило, что в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

В суд обратился кредитор Шульгина Филипп Березовский. По данным mk.ru, Шульгин задолжал Березовскому более 23 млн рублей.

Ранее Пригожин раскрыл штрафные санкции в «Маске».

 
