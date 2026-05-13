Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» взяла 4 ипотеки

yulianna_karaulova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала, что взяла четыре ипотеки на недвижимость. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

«Жалею, потому что я погасила свою самую первую ипотеку, которая была под очень низкий процент. Там была семейная ипотека под 5 процентов, и это просто тупо было по каким-то незнаниям, наверно, потому что я тогда не очень во всем разобралась», — поделилась артистка.

На данный момент Карауловой осталось выплатить две ипотеки со средней процентной ставкой. Артистка приобрела квартиры для себя, родителей, а также для сына.

«Еще я вкладывала деньги в жилое помещение. На максимум я его брала — на 30 лет», — рассказала певица.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Тогда Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

Ранее Юлианна Караулова составила свой топ детективных хитов.

 
