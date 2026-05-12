Музей космонавтики откроет посетителям вселенную Кира Булычева

В Музее космонавтики с 16 мая с 18:00 до 02:00 17 мая пройдет масштабная программа под названием «Невероятные приключения Алисы Селезневой и ее друзей», приуроченная к акции «Ночь в музее». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Одним из центральных событий акции станет выставка «Фантастический костюм»: зрители увидят оригинальные костюмы и артефакты из фильма «Гостья из будущего» из коллекции Киностудии Горького — в том числе платье Алисы Селезневой, комбинезон робота Вертера, комбинезон «Интеркосмос», школьную форму Коли Герасимова, миелофон и реплику машины времени.

Станции сопровождает комикс, посвященный приключениям Алисы Селезневой в Музее космонавтики. Комикс основан на фантазийной истории, в которой соединены известные герои книги «Сто лет тому вперед» — Алиса, Коля, космические пираты и новое место действия — космический музей.

Тематику программы поддержит выставка «Невероятные миры», на которой представят футуристические проекты студентов МГХПУ им. С. Г. Строганова (кафедра средового дизайна). Среди экспонатов —концепции космических поселений на Марсе и спутнике Юпитера Каллисто с применением 3D‑печати и «грибной архитектуры», дизайн‑система виртуальных космических городов с искусственным интеллектом, идея автономных парящих научных кластеров для экстремальных зон Земли (например, Арктики), а также художественно‑исследовательский проект с визуализацией мобильных городов будущего («Летающий», «Шагающий» и «Плавающий») — переосмысление архитектурных утопий ХХ века. Работы объединяют дизайн, науку и технологии, предлагая смелые решения для жизни человечества в новых условиях.

В 18:00 программу вечера откроет концерт камерного ансамбля «Аккорд». В 18:10 участники ансамбля исполнят произведения А. Вивальди, И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена, В. Космы, К.Гарделя и А. Пьяцоллы.

В 19:00 Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова выступит с концертом в зале «Исследование Луны и планет Солнечной системы». Концерт пройдет в окружении подлинных космических «путешественников» — спутников, межпланетных станций и метеоритов.

В кинозале музея в 19:00 состоится интерактивный батл писателей-фантастов «Создавая будущее». Среди приглашенных участников - Евгений Викторович Харитонов, писатель, историк литературы и кино, руководитель Центра гуманитарных проектов и исследований РГБМ, председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России, Алексей Гравицкий, писатель, сценарист, креативный продюсер, Олег Игоревич Дивов, писатель-фантаст, сценарист, колумнист, и писатели-фантасты Роман Валерьевич Злотников и Вадим Юрьевич Панов.

На площадке «Под Луной» в 20:30 состоится концерт «Путешествие во времени: памяти Анны Герман». В исполнении Зеры Черешневой и Даниэля Адиянца прозвучат знаменитые произведения из репертуара Анны Герман — «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Гори, гори, моя звезда», «Случайность» и другие композиции.

Для посетителей акции музей подготовил целую программу встреч с разными интересными гостями. Так, в 20:30 пройдет встреча с Алисой Игоревной Лютомской – дочерью писателя-фантаста Кира Булычёва. Алиса Игоревна - архитектор, выпускница кафедры интерьеров Московского Архитектурного института расскажет о творчестве отца, о его работе над книгами и прототипе Алисы Селезневой, поделится историей создания культовой экранизации, а также порассуждает с экспертом музея об архитектуре будущего. Также в 22:30 музей проведет встречу с Евгением Герасимовым, Народным артистом России, актером театра и кино, исполнителем роли робота Вертера в фильме «Гостья из будущего».

В 21:30 в кинозале музея пройдет показ фильма «Гостья из будущего», переданного Киностудией Горького. Борьба с космическими пиратами, захватывающее путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезневой — вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса.

В 21:00 в постоянной экспозиции появится танцевальный коллектив «Пандора», который после прогулки по музейным залам выступит с галактическим шоу «Путешествие во Вселенной». Артисты представят яркую хореографическую программу, в которой движение становится языком космоса. Постановка объединяет элементы современной и эстрадной хореографии.

В 23:30 посетителей музея захватит «Притяжение» — шоу знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Гостей ждет захватывающее сценическое представление, в котором границы реальности становятся подвижными, а привычные законы физики словно перестают действовать.

В 00.00 пройдет показ фильма «Сто лет тому вперед» (2024, реж. Александр Андрющенко), современной интерпретации произведения Кира Булычева. Фильм переносит зрителей в мир будущего, где переплетаются технологии, приключения и судьбы героев из разных временных линий. В центре сюжета — история подростков, оказывающихся вовлеченными в события, выходящие за пределы привычной реальности.

Дом-музей С.П. Королева также присоединится к акции «Ночь в музее» и будет открыт до глубокой ночи. В 19.00 в рамках проекта «Виниловый космос» в нем состоится музыкальный вечер памяти Анны Герман «Эхо любви», приуроченный к 90-летию исполнительницы.

В 21.30 в гостиной Дома-музея пройдут чтения личных писем супругов Королевых. Длительное время находясь в командировках на полигонах, тоскуя по жене и «милому дому», Главный конструктор писал Нине Ивановне очень трогательные, нежные письма. Н.И. Королева долго и тяжело готовилась к расставанию с перепиской супругов, но чувствуя, что жизнь угасает в ней, передала этот бесценный дар музею.

17 мая в 00.00 состоится пеший лекторий «Мой милый дом». Участники узнают, что связывает Первый искусственный спутник Земли и таинственный Останкинский особняк, познакомятся с архитектурными особенностями постройки.

