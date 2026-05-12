Россияне стали реже читать книги о выгорании

В России стали реже читать книги о выгорании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Спрос на литературу, посвященную теме выгорания, стрессу и эмоциональной усталости, снизился в первом квартале 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что сезон выгорания сместился: если в прошлом году пик спроса на антистресс-литературу приходился на весну, то в 2026-м россияне начали массово скупать такие книги уже зимой. Пик интереса пришелся на декабрь. В этот же период стали чаще покупаться книги про счастье.

В топ-5 произведений про усталость в 2026 году вошли: «Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты. Книга антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для упр. стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финеля и «Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» Роберта Лихи.

