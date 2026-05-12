Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Владимир Пресняков рассказал, как его чуть не погубил бык

Певец Пресняков заявил, что бык сломал ребро и колено на шоу «Большие гонки»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков признался в шоу «Вопрос Ребром», что сильно пострадал во время стычки с быком на шоу «Большие гонки».

«Это не показывали по каналу, потому что это жесть. Меня ломал бык. Я летал около 30 секунд», — поделился артист.

Пресняков отметил, что раньше его часто звали на телевидение поучаствовать в экстремальных программах. Певец уточнил, что тогда не многие коллеги соглашались на все. В частности, на опасные испытания. Съемки «Большие гонки» проходили во Франции. Во время приезда на площадку музыканту дали памятнику, в которой запрещалось брать быка за рога.

По словам Преснякова, вечером перед первыми съемками участникам устроили вечеринку с танцами и алкоголем до 5 утра. Рабочий день начинался в 8. Во время испытания певец вместе с коллегой и другом Иракли думали о том, как притянуть к себе быка. В итоге артист решил приманить животное на леденец.

«Я стою — и вдруг выбегает какой-то чувак, который куда-то убегает, и потом несется реальный бык. Единственное, у него на рогах были резиновые шарики. И я с этой штукой стал летать, смотря на этот леденец. Летал где-то 30 секунд. У меня было поломано ребро, колено. И меня увезли в больницу. Да, это меня так бык подкидывал. Для меня эти 30 секунд были целой вечностью», — вспомнил артист.

Пресняков отметил, что благодаря этой истории познакомился со своей женой — Натальей Подольской.

Ранее Пресняков рассказал, сколько друзей потерял после отказа от алкоголя.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!