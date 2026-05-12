Владимир Пресняков рассказал, как его чуть не погубил бык

Певец Владимир Пресняков признался в шоу «Вопрос Ребром», что сильно пострадал во время стычки с быком на шоу «Большие гонки».

«Это не показывали по каналу, потому что это жесть. Меня ломал бык. Я летал около 30 секунд», — поделился артист.

Пресняков отметил, что раньше его часто звали на телевидение поучаствовать в экстремальных программах. Певец уточнил, что тогда не многие коллеги соглашались на все. В частности, на опасные испытания. Съемки «Большие гонки» проходили во Франции. Во время приезда на площадку музыканту дали памятнику, в которой запрещалось брать быка за рога.

По словам Преснякова, вечером перед первыми съемками участникам устроили вечеринку с танцами и алкоголем до 5 утра. Рабочий день начинался в 8. Во время испытания певец вместе с коллегой и другом Иракли думали о том, как притянуть к себе быка. В итоге артист решил приманить животное на леденец.

«Я стою — и вдруг выбегает какой-то чувак, который куда-то убегает, и потом несется реальный бык. Единственное, у него на рогах были резиновые шарики. И я с этой штукой стал летать, смотря на этот леденец. Летал где-то 30 секунд. У меня было поломано ребро, колено. И меня увезли в больницу. Да, это меня так бык подкидывал. Для меня эти 30 секунд были целой вечностью», — вспомнил артист.

Пресняков отметил, что благодаря этой истории познакомился со своей женой — Натальей Подольской.

