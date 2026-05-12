Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Белый о Хабенском и российских коллегах: «Не тянет общаться»

Актер Анатолий Белый заявил, что полностью перестал общаться с коллегами из РФ
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил в YouTube-беседе с Станиславом Качером, что не поддерживает контактов с российскими коллегами.

Во время беседы Качер поинтересовался, общается ли Белый с кем-либо из России — в частности, с Константином Хабенским, которого артист ранее называл другом.

«Коротко отвечу: я не общаюсь ни с кем. Во-первых, им со мной, наверное, просто нельзя общаться. [А во-вторых], меня не тянет», — категорично ответил он.

Говоря о Хабенском, Белый уточнил, что их отношения не были дружескими в полном смысле.

«С Костей мы не были друзьями. Мы были в хороших и теплых отношениях, когда он был другим человеком. Сейчас у меня нет никаких позывов общаться», — пояснил он.

После начала специальной военной операции на Украине Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле. В октябре 2025 года артист признавался, что чувствует себя наконец-то на своем месте, живя в Израиле. Он заявил: «Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре.»

Ранее стало известно, что Наташа Королева приехала в США и привезла сестре российский «Оземпик».

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!