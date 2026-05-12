Белый о Хабенском и российских коллегах: «Не тянет общаться»

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил в YouTube-беседе с Станиславом Качером, что не поддерживает контактов с российскими коллегами.

Во время беседы Качер поинтересовался, общается ли Белый с кем-либо из России — в частности, с Константином Хабенским, которого артист ранее называл другом.

«Коротко отвечу: я не общаюсь ни с кем. Во-первых, им со мной, наверное, просто нельзя общаться. [А во-вторых], меня не тянет», — категорично ответил он.

Говоря о Хабенском, Белый уточнил, что их отношения не были дружескими в полном смысле.

«С Костей мы не были друзьями. Мы были в хороших и теплых отношениях, когда он был другим человеком. Сейчас у меня нет никаких позывов общаться», — пояснил он.

После начала специальной военной операции на Украине Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле. В октябре 2025 года артист признавался, что чувствует себя наконец-то на своем месте, живя в Израиле. Он заявил: «Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре.»

