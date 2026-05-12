Дочь Дмитрия Маликова заработала 51 млн рублей на продаже одежды

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Дмитрия Маликова Стефания заработала на продаже одежды 51 млн рублей за год. Подробности узнала «Газета.Ru».

Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году компания ООО «Дрессбайстеша», принадлежащая Маликовой, увеличила выручку на 8 млн рублей. Чистая прибыль фирмы — 8,2 млн рублей. Также дочь певца погасила долг перед ФНС в размере 235 тысяч рублей, который числился за ней с января. По данным сайта Rusprofile, сейчас у бизнесвумен нет налоговой задолженности.

Кроме одежды, Маликова раньше выпускала и косметику. В 2023 году она вошла в состав учредителей ООО «Бьютибайстеша». В 2024 году она заработала на этом бизнесе 1,4 млн рублей, однако уже в 2025 году решила оставить компанию и сконцентрироваться на производстве одежды.

Свой бренд DressByStesha Стефания Маликова создала в 2020 году, а спустя два года в Москве открылся ее первый бутик. Она признавалась, что это была ее большая мечта. Примечательно, что в 2021 году дочь артиста окончила МГИМО и получила диплом журналиста-международника, но решила не связывать жизнь с этой профессией.

