Звезда «Слова пацана» хотела стать участницей группы SEREBRO

Актриса Елизавета Базыкина призналась, что не прошла кастинг в группу SEREBRO

Актриса Елизавета Базыкина призналась в шоу «Кстати» на VK Видео, что мечтала стать участницей группы SEREBRO.

По словам Базыкиной, она ходила на кастинг новых солисток, но провалила его. Артистка не расстроилась из-за того, что не могла построить музыкальную карьеру.

«Песни из моей жизни никуда не ушли, я изначально занималась вокалом, потом случайно переметнулась в актерство. У меня недавно вышел фит с ICEGERGERT, например — «Актриса» называется. Он там читает рэп, я что-то подвываю», — поделилась актриса.

Базыкина известна благодаря ролям Насти в мелодраме «Надвое», медсестры Наташи в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и певицы Татьяны Ивановой в картине «Комбинация».

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава. Фадеев рассказывал, что коллектив выпустит композиции на иностранном языке. В том числе китайском и испанском.

