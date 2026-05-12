В Москве выступит хореограф BTS

Хореограф групп BTS, Blackpink и GOT7 Квак Сон Чан примет участие в фестивале российской и корейской популярной культуры «Кей-поп киберсуббота». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство креативных индустрий Москвы.

Фестиваль состоится 23 мая в Московском кластере видеоигр и анимации. В рамках мероприятия Квак Сон Чан разберет знаковые хореографии из клипов мировых кей-поп звезд, а также проведет урок. На занятии гости фестиваля смогут разучить готовую танцевальную связку. Мастер-класс можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

«Формат не требует танцевального опыта: занятие подойдет как новичкам, так и тем, кто давно следит за кей-поп культурой. Кульминацией вечера станет танцевальное соревнование под культовые треки, где победителей лично выберут Квак Сон Чан и хореограф Егор Дружинин», — поделились представители агентства.

Помимо выступления Квак Сон Чана, гости фестиваля смогут посетить гастрономический баттл корейской и русской кухни, косплей-мастерскую, открытые турниры по PUBG и бьюти-зону.

