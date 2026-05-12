Полицейские подали в суд на Мэтта Дэймона и Бена Аффлека из-за фильма «Лакомый кусок»

Детектив Сантана заявил, что стал объектом насмешек из-за фильма Бена Аффлека
Против компании Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает Independent.

Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях — рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа Майами-Дейд конфискацией денежных средств.

Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим.

Ведущий детектив того дела Джонатан Сантана рассказал, что после выхода фильма стал объектом насмешек. Его спрашивают, крал ли он деньги, хотя до этого он был награжден за успешное расследование.

Artists Equity — американская продюсерская компания, основанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в 2022 году. Среди ее проектов: «Лакомый кусок» и «Большой прыжок» — история о том, как независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро заключил судьбоносную сделку с Майклом Джорданом для Nike, что привело к созданию линейки Air Jordan.

