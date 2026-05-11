Бузова намекнула на совместный трек с «Тату»

Певица Бузова посетила концерт «Тату» в Мексике и заявила, что напишет фит с группой

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетила концерт группы «Тату» в Мексике.

Бузова встретилась с участницами коллектива Леной Катиной и Юлией Волковой еще в самолете. Артистки вместе сходили на экскурсию. После этого Бузова пошла послушать концерт. Она назвала «Тату» культурным пластом российской музыкальной культуры.

«Дала уже задание моим авторам на написание для нас совместку», — поделилась артистка.

Бузова призналась, что уже несколько десятилетий мечтала сходить на концерт «Тату».

«Мы все слушали треки девчонок в юности! И не пишите, что это было не так! В моем плейлисте рядом были Бритни Спирс и «Тату». Но все время не получалось залететь к девчонкам на шоу! Сначала «Дом-2», потом Юля и Лена уходили в сольное, а сейчас начали радовать нас и переносить в юность», — рассказала знаменитость.

Группа «Тату» официально воссоединилась в июле 2025 года. Катина рассказала, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Ранее Лена Катина поддержала Егора Крида после скандала на концерте.