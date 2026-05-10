«Человек-улыбка» Василенко попал в базу «Миротворца»

Блогера и бизнесмена Николая Василенко внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Василенко обвинили в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Авторы сайта объяснили внесение в базу тем, что Василенко купил внедорожник для бойцов СВО.

Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

