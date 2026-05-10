Алана Мамаева задумалась об ипотеке

Модель и блогерша Алана Мамаева рассказала Telegram-каналу «Звездач», что планирует отказаться от люксового отдыха и взять ипотеку.

Мамаева хочет купить детям квартиру. Модель проживает вместе с 14-летним сыном Алексом, 12-летней дочерью Алисой и собакой в Пресненском районе Москвы. Она пожаловалась, что в старом жилье не хватает места. У блогерши квартира площадью 48 квадратных метров.

По словам Мамаевой, она не может позволить себе большую квартиру для всей семьи, но может в будущем приобрести недвижимость детям. К примеру, небольшую студию каждому.

«Цены кусаются, я не смогу расширить свою жилплощадь так, как мне хочется, поэтому я приняла решение купить квартиру детям. В Москве пока что с моими доходами невозможно взять ту квартиру, которую я хочу, а вот купить детям маленькую студию или однушку — это уже более реалистично, вначале одну, потом другую», — поделилась модель.

Алана Мамаева стала известна после брака с футболистом Павлом Мамаевым. Знаменитости развелись в апреле 2021 года. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа в том, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

