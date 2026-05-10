Дочь Анны Седоковой окончила университет в США

alinabelkevia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Алина Белькевич окончила американский вуз.

Седокова поделилась кадрами с получения диплома дочери. Девушка окончила институт с отличием. Артистка назвала дочь своей гордостью.

«Закончила университет с отличием, работает на двух работах, и человек с огромным сердцем. И так я проплакала от счастья два часа», — поделилась певица.

Старшей дочери знаменитости 21 год. Седокова родила Алину от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году. У артистки также есть младшая дочь — 14-летняя Моника, которая появилась на свет в отношениях певицы с Максимом Чернявским. Девочка живет с отцом в США.

В 2017 году Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после этого события. По словам певицы, она буквально «сбежала из-под венца» и ни разу не пожалела о своем решении.

В апреле 2026-го Седокову заподозрили в романе с рэпером Джиганом. На премии телеканала «Жара» певица подтверждающе кивнула на заявление артиста о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже Седокова заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ее ночными звонками.

Однако вскоре Джиган опроверг слухи о том, что он состоит в отношениях с певицей.

Ранее Анна Седокова потеряла на бизнесе почти 2 млн рублей.

 
