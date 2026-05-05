Shaman почтил память дедушки-блокадника: «Надеюсь, он гордится мной с небес»

Shaman рассказал о подвиге своего дедушки-блокадника в преддверии Дня Победы

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что хотел бы поздравить с Днем Победы своего дедушку — ветерана, пережившего блокаду Ленинграда. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Дронова, о подвигах дедушки он узнал из рассказов бабушки. Он заявил, что гордится им.

«Бывало такое, что их поднимали в атаку, но они не могли встать, потому что шинели примерзали к земле… Он прошел войну с достоинством. К сожалению, я не застал его. Надеюсь, что он на небесах смотрит и гордится своим правнуком», — заявил исполнитель.

В завершение артист тепло поздравил всех россиян с 9 Мая и пожелал всем победы, завершив поздравление фразой: «Ура!».

Накануне певец Стас Пьеха назвал «Белорусский вокзал» своей любимой военной песней, а также выделил композицию «Фронтовые подруги», посвященную женщинам-участницам войны. Он признался, что от этих песен у него бегут мурашки по телу.

При этом исполнитель заявил, что не считает нужным заставлять детей изучать такие песни. По его мнению, каждая семья вправе самостоятельно решать, изучать ли подобные произведения.

Ранее сообщалось, что режиссер «Брестской крепости» решил отдохнуть от военной тематики.