Популярный блогер оказал помощь ветеранам на 2,2 млн рублей ко Дню Победы

Блогер и предприниматель Михаил Литвин 4 мая принял участие в благотворительной акции и передал Нижегородскому дому-интернату для ветеранов войны и труда новое оборудование на общую сумму 2,2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании Lit Energy.

Теперь весь блок милосердия интерната оснащен современными медицинскими кроватями с матрасами и оборудованием для поддержания когнитивного здоровья: памяти, внимания и скорости реакции.

«Важно не только вспоминать, но и заботиться о тех, кто подарил нам мир. Пока есть возможность — нужно действовать», — подчеркнул Литвин.

Передача оборудования прошла в рамках торжественной церемонии, участием в которой также приняли представители региональных органов власти, фонда и компании. В рамках мероприятия каждый ветеран получил памятный подарок в честь Дня Победы.

«Эта помощь для нас очень значима. Новое оборудование облегчает работу персонала и позволяет уделять больше внимания каждому подопечному. Для самих ветеранов это — дополнительный комфорт, безопасность и поддержание качества жизни» — отметил директор интерната Евгений Смирнов.

Учреждение открылось в 1972 году. Сейчас в нем проживают 68 ветеранов и действуют отделения милосердия, социально-медицинской помощи и реабилитации.

Проект реализовали компания Lit Energy и благотворительный фонд «Память поколений».

