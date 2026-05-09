Айза показала результаты подтяжки лица почти за миллион: «Брыли стремные»

Блогерша Айза-Лилуна Ай показала результаты подтяжки лица почти за миллион рублей. Новыми постами она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Айза рассказала, что осталась довольна мини-лифтингом, сделанным в одной из клиник Южной Кореи.

«Я так счастлива, у меня не висят брыли эти стремные», — призналась она.

По словам блогерши, операция обошлась ей в 900 тысяч рублей.

Накануне певица Билли Айлиш раскрыла неочевидную причину своего отказа от пластических операций. В беседе с актрисой Эми Полер она призналась, что хочет позволить себе стареть естественным путем.

По словам 24-летней Айлиш, подростком она думала, что сохранит свою внешность навсегда. Однако сейчас она не только видит перемены, но и желает их.

