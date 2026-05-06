Билли Айлиш раскрыла неочевидную причину отказа от пластики

Певица Билли Айлиш призналась, что хочет увидеть свое постаревшее лицо
Американская певица Билли Айлиш раскрыла неочевидную причину своего отказа от пластических операций. В беседе с актрисой Эми Полер она призналась, что хочет позволить себе стареть естественным путем.

По словам 24-летней Айлиш, подростком она думала, что сохранит свою внешность навсегда. Однако сейчас она не только видит перемены, но и желает их.

«Я так рада, что взрослею, что мое лицо и тело взрослеют, и не изменю этот подход. Я хочу, чтобы мои дети смотрели на меня и видели человека, похожего на них, а не какую-то испорченную версию меня сегодняшней», — поделилась она.

В конце 2025 года Билли Айлиш заявила, что, приобретя рекордный капитал, миллиардер Илон Маск «мог бы восстановить сектор Газа и покончить с голодом, спасти исчезающие виды», а также положить конец некоторым болезням и повысить выживаемость детей и матерей при родах, но вместо этого он ведет себя как «жалкий и трусливый» человек. Ее публикация последовала вскоре после решения акционеров Tesla выплатить Маску рекордный компенсационный пакет, который сделает его первым в мире триллионером.

Ранее были названы самые популярные пластические операции мужчин в 2025 году.

 
