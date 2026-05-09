Команда Бонни Тайлер вышла на связь после сообщений о коме

Представители Бонни Тайлер подтвердили, что певица в коме
Команда британской певицы Бонни Тайлер вышла на связь после сообщений о том, что артистку ввели в искусственную кому. Заявление о состоянии 74-летней звезды опубликовано на ее сайте.

Представители Тайлер подтвердили, что она восстанавливается после срочной операции по поводу перфорации кишечника в Португалии.

В заявлении сказано, что искусственная кома должна помочь ее выздоровлению. Представители Тайлер выразили благодарность фанатам за «невероятные потоки любви и наилучшие пожелания». Кроме того, команда попросила конфиденциальности в трудное для семьи артистки время.

«Мы опубликуем дополнительное заявление, когда сможем», — добавили представители.

Операция прошла успешно, и Бонни Тайлер восстанавливалась, но затем ее состояние ухудшилось из-за инфекции, сообщили до этого СМИ.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Хопкинс — родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost In France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980-1990-х годах, широко известны ее хиты «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero». В 2013 году певица выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».

