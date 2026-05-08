Путин наградил медалями актрис Зудину и Селезневу, а также продюсера Пудовкина

Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Зудину Марину Вячеславовну», — говорится в сообщении.

Марина Зудина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2006). Наибольшую популярность получила благодаря ролям в фильмах 80–90-х годов («Валентин и Валентина», «Мордашка») и многолетней службе в МХТ им. А.П. Чехова.

Путин также наградил актрису Наталию Селезневу, ей вручат медаль «За заслуги в культуре и искусстве». В указе отмечается, что артистка удостоена награды за «заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Наталья Селезнева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ, получившая всесоюзную любовь благодаря комедийным ролям в фильмах Леонида Гайдая («Операция «Ы»», «Иван Васильевич меняет профессию») и роли пани Катарины в «Кабачке «13 стульев».

Из документа также следует, что Путин наградил директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил омского подростка за спасение брата, сестер и бабушки при пожаре.