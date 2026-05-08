Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Путин наградил медалями актрис Зудину и Селезневу, а также продюсера Пудовкина

Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Зудину Марину Вячеславовну», — говорится в сообщении.

Марина Зудина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2006). Наибольшую популярность получила благодаря ролям в фильмах 80–90-х годов («Валентин и Валентина», «Мордашка») и многолетней службе в МХТ им. А.П. Чехова.

Путин также наградил актрису Наталию Селезневу, ей вручат медаль «За заслуги в культуре и искусстве». В указе отмечается, что артистка удостоена награды за «заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Наталья Селезнева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ, получившая всесоюзную любовь благодаря комедийным ролям в фильмах Леонида Гайдая («Операция «Ы»», «Иван Васильевич меняет профессию») и роли пани Катарины в «Кабачке «13 стульев». 

Из документа также следует, что Путин наградил директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил омского подростка за спасение брата, сестер и бабушки при пожаре.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!