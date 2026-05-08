Скончался бывший участник групп «Машина времени» и «Сплин»

Бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался, причиной смерти стал перенесенный инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании «Ника».

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — говорится в сообщении.

Похоронят Николая Ксенофонтова 9 мая на его родине в селе Березичи.

Ксенофонтов — известный перкуссионист и основатель рок-группы «Квартал». Работал в «Машине времени» и «Сплине». Сотрудничал с Земфирой (признана в РФ иностранным агентом), Николаем Носковым и другими артистами. Записал около 50 альбомов.

Несколькими днями ранее скончался бывший вокалист американской рок-группы группы Santana Алекс Лигертвуд. Он умер на 80-м году жизни всего через несколько недель после последнего выступления на сцене. Певец с 1979 по 1994 год периодически выступал в составе группы Santana, основанной в 1966 году гитаристом Карлосом Сантаной. Лигертвуд участвовал в записи альбомов «Marathon» 1979 года и «Zebop» 1981 года. Его вокал звучит во многих треках группы, включая хиты «You Know That I Love You» и «Winning».

