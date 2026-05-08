Звезда «Звездных войн» извинился за мем с Трампом в могиле

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», удалил в соцсети Bluesky пост с генерированным изображением Дональда Трампа в могиле.

Хэмилл столкнулся с хейтом после публикации мема с Трампом. На могиле написано «Дональд Трамп, 1946 – 2024». Само изображение подписано словами: «Если бы только», намекающая на то, что в такой ситуации бизнесмен не смог бы баллотироваться на второй срок. Артиста назвали «больным» за пожелания кончины президенту.

«Ему (Трампу) нужно дожить до того момента, когда он станет свидетелем своего неизбежного сокрушительного поражения на промежуточных выборах. Когда он понесет ответственность за свою беспрецедентную коррупцию, будет подвергнут импичменту, осужден и унижен за свои бесчисленные преступления. До того момента, когда он поймет, что навсегда останется опозоренным в книгах по истории», — подписал ИИ-изображение актер.

Хэмилл удалил пост и извинился, однако уверил, что не желал кончины Трампу. Наоборот, он хочет, чтобы президент прожил достаточно долго, чтобы «понести ответственность за свои преступления».

