Звезда «Бандитского Петербурга» умер во время операции

Советский и российский актер театра и кино Валерий Филонов скончался 3 мая 86‑м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

По словам знакомой артиста, Филонов умер во время операции из-за остановки сердца. Он долго болел, но не жаловался на состояние здоровья.

Друг Филонова Леонид Максимов подтвердил его смерть в соцсетях. Он написал: «Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова... Мой крестный «театральный папа»... С него у меня все началось...»

Валерий Филонов родился в Ленинграде и окончил школу в 1957 году. В кино он дебютировал в 1973 году в фильме «Цемент», сыграв рабочего. За свою карьеру он создал более 60 ярких образов.

Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Он также снимался у таких режиссеров, как Алексей Герман («Мой друг Иван Лапшин»), Алексей Балабанов («Про уродов и людей»), Александр Сокуров («Русский ковчег») и Клим Шипенко («Салют-7»). Последний фильм с его участием вышел в 2024 году.

В театре «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге Филонов и играл, и ставил спектакли. Среди его постановок — спектакль «Эти свободные бабочки».

