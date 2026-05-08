Отец Леонида Агутина пожаловался на боли и проблемы с дыханием

Mash: отцу Агутина Николаю стало плохо в Москве
Отцу Леонида Агутина, певцу Николаю Агутину, потребовалась помощь медиков в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Агутину-старшему провели медицинскую диагностику после того, как ему стало плохо. 91-летний артист жаловался на резкие боли в груди и трудности с дыханием. Уточняется, что музыканта могут госпитализировать.

Как отмечает Mash, певец отказался от больших сольников из-за состояния здоровья. Мужчина выступает на частных мероприятиях и на концертах вместе с сыном.

Николай Агутин начал свою карьеру в Москонцерте, где исполнял песни и писал музыку для других артистов. Он также был концертным директором поп-певца Жени Белоусова и групп «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Песняры».

В 2018 году Агутин-старший стал участником передачи «Голос. 60+», где его наставником стал сын Леонид.

15 апреля 2026-го Леонид Агутин опубликовал фото с отцом в день его рождения и поздравил с 91-летием. Артист пожелал родителю долгих лет жизни.

