Валерий Сюткин исполнит главные хиты на концерте в Петербурге

Заслуженный артист России Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд дадут единственный концерт в Санкт-Петербурге весной (16+). Об этом «Газете.Ru» сообщил клуб «Космонавт».

Выступление пройдет 10 мая. В Петербург Сюткин привезет главные хиты — «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я то, что надо», «Дорога в облака».

«Эти мелодии невозможно слушать без улыбки. А в мае они зазвучат по-новому — с праздничным блеском и тем самым фирменным шармом, за который Сюткина любят уже три десятилетия», — обещают организатры.

Недавно Валерий Сюткин прокомментировал успехи паралимпийской сборной России в Италии.

«Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда — всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», — подчеркнул артист.

Ранее Александр Котт захотел переснять советскую фантастику.