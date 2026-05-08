Группа BTS помогла девушке оправиться от пересадки легких

20-летняя американка Дженнифер Альверадо заявила, что группа BTS помогла ей восстановиться после двойной пересадки легких. В беседе с People девушка рассказала, что в 2021 году у нее впервые диагностировали тяжелое заболевание — легочную гипертензию.

31 октября 2024 года она перенесла двойную операцию по трансплантации легких.

«Я смотрела все их интервью, записи и любой контент BTS, который находила во время своего пребывания в больнице. Это очень помогло мне, музыка и клипы помогли блокировать весь негатив», — рассказывает она.

Во время пребывания в больнице, чтобы быстрее оправиться, Альверадо устраивала танцевальные вечеринки.

«Я танцевала их танцы со своим кислородным баллоном, несмотря на то, что перехватывало дыхание», — вспоминает она.

После успешной операции Альверадо больница преподнесла ей сюрприз — подарила три билета на шоу BTS, первое в жизни девушки.

«Я надеюсь, что смогу встретиться с группой, чтобы поблагодарить их за музыку и за то, что они помогли мне выжить», — говорит американка, надеясь, что ее история дойдет до артистов.

