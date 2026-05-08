Николас Муваад о работе с Максимом Матвеевым: «Это благословение!»

Ливанский актер Николас Муавад признался в беседе с «Газетой. Ru», что их творческий дуэт с Максимом Матвеевым сложился с первого дня работы над сериалом «Заложник».

«Максим потрясающий актер и человек, очень его ценю и уважаю. У нас возникла такая связь, что нам даже не пришлось прикладывать каких-то усилий, чтобы наш дуэт в кадре состоялся. И что действительно удивительно и необычно — из-за производственной необходимости мы начали съемки проекта с финальной сцены. То есть в первый же день мы с Максом стоим друг напротив друга и снимаем самый напряженный момент из всех, при этом получилось у нас довольно легко. Это позволило нам понять, насколько мы хорошо друг друга понимаем и в чем-то даже похожи», — рассказал артист.

По словам Муавада, сотрудничество с Матвеевым переросло в крепкую дружбу:

«Я чувствую, что благодаря этому проекту в моей жизни появился особенный человек, которого я могу назвать другом, что невероятно ценно. С тех пор мы близки, и приятно осознавать, что внутри мы очень похожи — у нас даже схожи жизненные пути. Я отношусь к нашему знакомству как к благословению — найти такого друга большая удача!»

Муавад рассказал, что на съемочной площадке артисты находили время для бесед об актерском опыте, делились воспоминаниями о детстве и говорили о семье и жизненных ценностях.

«Нам было очень легко друг с другом, и я чувствую, что это сильно отразилось на сериале и на динамике взаимоотношений Саида и Макса в кадре» — подытожил он.

Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел 25 апреля на Кинопоиске. Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его самого похищают, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с местным боевиком Саидом.

Ранее сообщалось, что создатели «Скуфа» выпустят байопик про Артура Пирожкова.

 
