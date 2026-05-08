Создатели «Скуфа» выпустят байопик про Артура Пирожкова

Режиссер Алексей Степанов снимет байопик про Артура Пирожкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Подробности картины не уточняются. Актерский состав неизвестен. Степанов срежиссировал такие проекты, как «Преступление и наказание», «Не родство», «Осьминог» и «Скуф» с блогером Александром Зубаревым в главной роли.

Премьера байопика планируется на первое полугодие 2027 года. Картина получила название «Артур Пирожков: Начало». Неизвестно, будет ли Александр Ревва принимать участие в фильме.

16 марта компания «Атмосфера кино» отказалась от проката фильма «Скуф». До этого планировалось, что семейная комедия «Скуф» должна была выйти в прокат 16 апреля. В Министерстве культуры РФ уточняли, что заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм не поступало.

По сюжету Аркадий, увлеченный пивом и компьютерными играми, признан всеми своими близкими типичным скуфом. Однако, когда дочь отказывается пригласить его на свадьбу, он решается на кардинальные перемены и пытается преобразиться, а заодно побороть стереотипы о себе.

