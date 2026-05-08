Автор «Духless» об изменах жене: «Я любил гулять»

Писатель Минаев признался, что не изменял второй жене

Писатель и журналист, автор романа «Духless» Сергей Минаев откровенно рассказал об изменах жене. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с участием автора вышел в VK Видео.

По словам Минаева, второй жене он не изменял, но делал это в первом.

«Конечно, я любил гулять. В первом браке. Меня спалили на сообщениях. И все: развод, тапочки по почте, оставил жилплощадь, собрал чемоданчик — и был таков», — вспоминает писатель.

Также он осудил тренд на равноправие в браке и усомнился в необходимости мужского отпуска по уходу за ребенком.

«Мне кажется, что гендерными ролями меняться неправильно. Это ведет к безответственности, а мужчина должен быть ответственным», — сказал Минаев.

В 2025 году поклонники Минаева не смогли попасть на его выступление из-за нехватки свободных мест.

