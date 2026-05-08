Анна Семенович: «Я — достояние России, а значит — и угроза для Украины»

Певица Анна Семенович высказалась о своем статусе угрозы для национальной безопасности Украины. Ее слова передает РИА Новости.

В сентябре 2022 года министерство культуры и информационной политики Украины внесло исполнительницу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности для страны. СМИ предполагали тогда, что Семенович оказалась в списке из-за поддержки российской внешней политики, а также из-за того, что навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

В разговоре с РИА Новости Семенович с юмором отметила, что она красивая женщина и поэтому может быть угрозой для всех.

«Был смешной мем, что я — достояние России. Это да, я — женщина с такими формами и такими поступками, что я — достояние России, а значит — и угроза для Украины», — заявила она.

Исполнительница также добавила, что персональные санкции против нее никак не повлияли на ее жизнь. Она отметила, что живет и работает в России, а также не испытывает трудностей с передвижением во время путешествий.

«Недавно мы с любимым отдыхали на Алтае, съездили в Манжерок — получился шикарный отдых. Мне на их санкции все равно, если честно», — заявила артистка.

В начале апреля Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что может баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые». Певица записала ролик на льду Байкала вместе с женихом Денисом Шреером. В нем возлюбленный артистки встает на колено и предлагает ей баллотироваться.

