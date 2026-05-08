«Отдаться на 100% музыке я не буду готов никогда»: сын Дубцовой объяснил, почему стал певцом

Сын Ирины Дубцовой Артем рассказал «Газете.Ru», что решил стать певцом благодаря походам в караоке. Однако он отметил, что пока не решил — связывать ли с музыкой свою жизнь или нет.

Артем Дубцов признался, что делал первые шаги в творчестве еще в подростковом возрасте, но долгое время его это не увлекало.

«Я в 14 лет записал первую песню под другим псевдонимом и решил дальше этим не продолжать заниматься, потому что не было тяги, я этим не горел. Но по мере моего взросления я начал ходить в караоке. И вот на фоне этого я понял, что мне нравится петь, и это все вылилось в большую любовь к музыке, как артиста. Я захотел петь и исполнять уже свою музыку», — поделился Дубцов.

По словам артиста, сейчас он пытается развиваться не только как музыкант, но и как блогер. Дубцов активно ведет социальные сети.

«Мне нравятся разные сферы вообще медийные. Я начал не так давно стримить на Твиче. Я развиваюсь сейчас активно как блогер. То есть я снимаю и юмористический контент, и какой-то лайв-контент. Поэтому, наверное, вот прямо отдаться на 100% музыке я не буду готов никогда. Но развиваться как медийная личность мне очень нравится», – рассказал сын Ирины Дубцовой.

Одной из последних работ Артема Дубцова стал трек «Мосты» лейбла VK Records. Его артист написал совместно с мамой, но в основном он старается создавать музыку самостоятельно.

«Какие-то песни пишутся сложнее, потому что они строятся из какой-то выдуманной истории, какие-то песни пишутся легче, потому что у тебя есть какой-то живой пример в голове. Это всегда по-разному работает», — отметил Дубцов.

Ранее Артем Дубцов признался, что обсуждал совместный трек с экс-невестой Григория Лепса Авророй Кибой.

 
