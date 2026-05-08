Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Сын Ирины Дубцовой о популярности мамы: «На ее фоне я пока очень маленький артист»

Артем Дубцов заявил, что не обижается, когда его называют сыном Ирины Дубцовой
dubtsova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артист Артем Дубцов рассказал «Газете.Ru», что не обижается, когда его называют в сети и в СМИ сыном Ирины Дубцовой. Он отметил, что пока только начинает строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому не против привязки к матери.

На съемках клипа к песне «Мосты» артист лейбла VK Records признался, что развивается в музыке, чтобы стать самостоятельным исполнителем в глазах общественности.

«Нет, я вообще не обижаюсь, потому что я понимаю, что у меня очень талантливая мама, и, конечно, на ее фоне я пока очень маленький артист. И вообще очень мало что за мной можно увидеть касаемо творчества, но я сейчас активно над этим работаю, чтобы эту всю историю прекратить. Но не обижаюсь», — поделился Дубцов.

Сын выпускницы «Фабрики звезд» рассказал, что мама во многом помогает ему своими советами. Например, песню «Мосты» Артем Дубцов написал, опираясь на рекомендации артистки.

«Конечно, она дает советы, и я ее об этом прошу очень часто. Я и моя мама – это отличный пример того, что есть вот такой вот у меня отличный советчик, к которому всегда можно прийти, и она абсолютно честно скажет. И, конечно, бывали случаи, когда я мог прийти к маме, она скажет: «Там плохо, переделывай». И я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что кто, как не она, скажет честно и прямо и подвигнет меня стать лучше», – заявил Дубцов.

Ранее Ирина Дубцова снялась со своим взрослым сыном.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!