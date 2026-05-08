Сын Ирины Дубцовой о популярности мамы: «На ее фоне я пока очень маленький артист»

Артист Артем Дубцов рассказал «Газете.Ru», что не обижается, когда его называют в сети и в СМИ сыном Ирины Дубцовой. Он отметил, что пока только начинает строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому не против привязки к матери.

На съемках клипа к песне «Мосты» артист лейбла VK Records признался, что развивается в музыке, чтобы стать самостоятельным исполнителем в глазах общественности.

«Нет, я вообще не обижаюсь, потому что я понимаю, что у меня очень талантливая мама, и, конечно, на ее фоне я пока очень маленький артист. И вообще очень мало что за мной можно увидеть касаемо творчества, но я сейчас активно над этим работаю, чтобы эту всю историю прекратить. Но не обижаюсь», — поделился Дубцов.

Сын выпускницы «Фабрики звезд» рассказал, что мама во многом помогает ему своими советами. Например, песню «Мосты» Артем Дубцов написал, опираясь на рекомендации артистки.

«Конечно, она дает советы, и я ее об этом прошу очень часто. Я и моя мама – это отличный пример того, что есть вот такой вот у меня отличный советчик, к которому всегда можно прийти, и она абсолютно честно скажет. И, конечно, бывали случаи, когда я мог прийти к маме, она скажет: «Там плохо, переделывай». И я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что кто, как не она, скажет честно и прямо и подвигнет меня стать лучше», – заявил Дубцов.

