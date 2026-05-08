Лолита улетела из России

Певица Лолита показала, что катается с молодым блондином на кабриолете у моря

Певица Лолита Милявская снова улетела за границу — в Болгарию, где живет ее дочь и мать. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости.

Исполнительница опубликовала в личном блоге снимок, как катается за рубежом с молодым мужчиной на кабриолете. И, как отмечает сайт tvc.ru, изначально поклонники знаменитости обрадовались, что 62-летняя артистка нашла избранника, но «быстро поняли», что вторым человеком на фото стал организатор ее концертов Олег Грановский.

Грановский и Милявская не скрывают, что дружат. В аккаунте первого множество фотографий с артисткой, а также ее дочерью Евой. Мужчина искренне восхищается звездой, называя ее не только певицей, но заботливой дочерью, «матерью-наседкой» — и просто классной женщиной.

Дочь исполнительницы жила с бабушкой в Киеве, там же она и училась, но в начале марта 2022 года они покинули страну и переехали в Россию. Позже Лолита призналась, что отправила родных в Болгарию, чтобы им никто не «мотал нервы». Звезда периодически прилетает к семье, о чем рассказывает в соцсетях.

Ранее сообщалось, что актер Гогунский проводит время с экс-подругой Паши Техника Кристиной Лекси.