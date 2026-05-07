Звезда «Универа» раскрыла, что не успела сказать своему деду-фронтовику

Актриса Кожевникова заявила, что не успела рассказать деду о беременности
Актриса Мария Кожевникова в рамках проекта Life написала письмо своему деду-фронтовику.

В рамках проекта Кожевникова обратилась к своему деду-фронтовику — Валентину Николаевичу Трофимову. Мужчина был начальником разведки 103-го стрелкового полка во времена Великой Отечественной войны. Сейчас его уже не стало. Однако, по словам артистки, он всегда с ней рядом. Актриса помнит все его советы и разговоры. Знаменитость призналась, что ей очень не хватает теплоты, которой давал ей родственник.

«Я не успела сказать тебе тогда в больнице, что жду твоего правнука. Очень часто представляю, как бы ты с ними играл. Сколько всего мог бы рассказать и научить. Мы каждый год читаем твою книжку о твоих подвигах, жизненных ситуациях, о смекалке, которая помогла тебе выжить на войне», — обратилась к деду артистка.

По словам Кожевниковой, ее дети очень гордятся своим прадедом. Она призналась, что любит и скучает по деду, который очень гордится.

Ранее Мария Кожевникова заявила, что не просила вырезать Кещана из «Универа».

 
