Одноклассники запускают серию выпусков «Легенды» в рамках шоу «Народное интервью»

В социальной сети Одноклассники 7 мая выйдет первый выпуск серии «Легенды» в рамках шоу «Народное интервью», сообщает пресс-служба соцсети.

Ведущим проекта стал театральный критик и журналист Вадим Верник. Он встретится с актерами – легендами отечественного кино и в рамках беседы задаст им вопросы пользователей соцсети.

«Народное интервью» – проект, в котором зрители становятся соавторами разговора: пользователи заранее присылают вопросы герою выпуска, а самые интересные из них звучат в интервью. Такой подход делает беседу более живой и личной – с темами, которые действительно волнуют аудиторию: о профессии, времени, выборе ролей, творческих встречах и историях, оставшихся за кадром.

Серия «Легенды» будет состоять из восьми выпусков. Первой героиней стала Светлана Немоляева – советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР и одна из самых узнаваемых актрис отечественного театра и кино. В выпуске она расскажет о своем пути в профессию, о службе в Театре имени Маяковского, где она работает с 1959 года, а также о том, как сцена и любимые роли помогают сохранять внутренний тонус и забывать о возрасте. Кроме того, актриса вспомнит работу с выдающимися режиссерами Эльдаром Рязановым и Андреем Гончаровым, и поделится историями о знаковых ролях в театре и кино.

В следующих эпизодах спецсерии «Народного интервью» выйдут интервью с известными актерами и деятелями культуры, чьи работы стали частью истории российского кино и театра.

 
