Телеведущая Аврора раскрыла свой секрет красоты и молодости

Телеведущая Аврора раскрыла, как ей удается поддерживать свою красоту и молодой внешний вид. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

Аврора поделилась, что уже давно у нее появилась привычка делать зарядку. Два года назад знаменитость начала принимать контрастный душ, без которого теперь не представляет свою жизнь.

«Это совершенно другое ощущение себя и настроение. А когда нет времени и бегу утром на съемку, хотя бы немного разминаю лицо пальцами, наношу увлажняющую или питательную маску», — отметила она.

Телеведущая добавила, что также любит пользоваться скрабами и масками с кислотами, отшелушивающими и обновляющими верхний слой кожи. По словам Авроры, благодаря таким ритуалам нет необходимости делать чистку у косметолога. Помимо этого, один раз в неделю знаменитость ходит в баню.

