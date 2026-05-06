«Бегала вприпрыжку и тягала железо»: блогер усомнилась в диагнозе Лерчек после увиденного в спортзале

Блогер Расковская выложила видео с Лерчек и усомнилась, что та борется с раком

Фитнес-тренер Алина Расковская призналась, что не планировала дискредитировать Валерию Чекалину (Лерчек) роликом, где блогерша занимается в спортзале. Ее слова передает «СтарХит».

Расковская сняла на видео, как Чекалина активно занимается с тренером: выполняет упражнения на тренажерах и работает с весами, — на фоне новостей о том, что блогерша проходит химиотерапию в рамках лечения рака желудка.

«Это вообще не про разоблачение. Это удивление, ведь за несколько часов до того, как я ее сняла, Валерия написала в блоге, что едет на химиотерапию», — сказала фитнес-тренер.

Девушка уточнила, что специально выложила видео, не показывая лица Чекалиной, но позднее руководство спортклуба аннулировало ее годовой абонемент за нарушение правил посещения.

Расковская отметила, что изначально не стремилась вступать в конфликт с Чекалиной, однако теперь она сомневается в диагнозе блогерши. Фитнес-тренер заявила, что опирается на личный опыт ухода за пациентом с четвертой стадией рака. Она считает, что при таком состоянии активные тренировки невозможны.

«А рассказывать людям, что у тебя кости гниют, метастазы по всему телу и при этом вприпрыжку бегать в ходе тренировки по спортивному клубу, смеяться и радоваться… Даже не знаю», — отметила она.

